ŞİŞLİ'DE 265 BİN LİRALIK SİLAHLI GASP KAMERADA

*Motosikletli gaspçılar gözaltına alınırken, gasp anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- ŞİŞLİ'de otomobildeki iki kuryenin önünü keserek 265 bin lira gasp eden motosikletli ve silahlı şüpheliler yakalandı. Gasp anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin 2018 yılında bir banka şubesinde meydana gelen ve güvenlik görevlisinin yaralandığı soygun olayının da failleri olduğu iddia edildi. Şüphelilerden Ahmet T.(21)'in daha önceden Kağıthane'de bir polis memurunun yaralandığı market soygununun ardından yakalandığı ve 4 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

800 BİN LİRAYI GÖRMEYEREK KAÇMIŞLARDI

Şişli, Halide Edip Adıvar Caddesi, Sultan Sokakta12 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Fırat Ç. ve Bilal D. isimli kuryelerin içinde bulunduğu otomobilin önü motosikletteki iki şüpheli tarafından kesilmişti. Başlarında motosiklet kaskları ve ellerindeki silahlarla araçta bulunan 265 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı. Olay sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu tabancalarından çıkan memi aracın arkasında bulunan ikinci para dolu çantaya isabet etmiş, 30 bin lirayı kullanılmaz hale getirmişti. Şüphelilerin içinde yaklaşık 800 bin lira bulunan bu çantayı fark etmeyerek kaçtıkları tespit edilmişti.