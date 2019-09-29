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Şişli’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şişli’de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli’de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
Şişli Dedeoğlu Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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