HABER

Şişli’de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Şişli’de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

Şişli’de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yoldan geçen 3 kişide hafif şekilde yaralandı. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Şişli Gülbahar Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre; Bir yıl önce 6 katlı bir apartmanın çatı katını dubleks daireye çevirdiler. Bir yıl sonra çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O esnada yoldan geçen 3 kişi de düşen parçalar yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri çatı katında ve apartmanda incelemelerde bulundu. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.
Çatı katında yaşayan bir kişi, “Herkes uyuyordu. Yağmur suları oluğu çok fazla etkilediği için beton koptu. Yaralı yok” dedi.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
ABD, INF anlaşmasının bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptıABD, INF anlaşmasının bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı
İzmir’deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimiİzmir’deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Kartal kapanışı da kötü yaptı

Kartal kapanışı da kötü yaptı

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydos Ormanı’nı PKK adına yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Böyle yakalanmıştı! Flaş gelişme

İstanbul güne sisle uyandı!

İstanbullular güne bu manzarayla uyandı!

Son dakika Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı! (Muhammed Dahlan kimdir?

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Son dakika! Şişli'de bir binanın çatısı çöktü

İstanbul'un göbeğinde 6 katlı binada çökme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.