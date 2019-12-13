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Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

Sedat AKYILDIZ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Sokaktan geçen 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve park halindeki araçların hasar gördüğü çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.

ÇÖKME ANI KAMERADA
Öte yandan binadaki çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşüyor. Çökme anında doğal gaz boruları da hasar görüyor. Çökmenin hemen ardından alt sokaktan gelen bir kişi korku ve panik yaşıyor.
(FOTOĞRAF)

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