Şişli’de 7 katlı binada yangın çıktı, mahalleli büyük panik yaşadı

Şişli’de yedi katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede korku dolu anlar yaşattı. Yangının ekiplerce söndürülürken bir vatandaş, “Kesinlikle tinerciler yaptı” dedi.

Yangın, saat 14.50 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi Bilgiç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce boşaltılmaya başlanan yedi katlı binanın dış yüzeyi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede binanın sol cephesinin neredeyse tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülerek alevlerin yan tarafta bulunan mezarlığa sıçraması önlendi.

“Tinerciler yaptı”

Yangına tanık olan Sezai Irk isimli vatandaş, “Binada kalan 3-5 tinerci vardı. Onlar aşağı yukarı bir aydır burada kalıyordu. Dün de bir hırsızlık yapmışlar, onları yakaladığımız için bize kızmışlardı. Yukarıda da söküm çalışmaları vardı, arkadaşlar onlara artık orayı boşaltmalarını söyledi. Yukarıda bir sürü gazete ve tahta vardı, onları tutuşturmuşlar. Kesinlikle tinerciler yaptı” dedi.