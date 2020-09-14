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  4. Şişli’de 7’nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Şişli’de 7’nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Şişli’de Ukrayna uyruklu bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Şişli’de Ukrayna uyruklu bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Polis evdeki bir şahsı gözaltına alırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu bulmak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk’u (43) ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Kuzkyk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evdeki kişi gözaltına alındı
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky’nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulduğu için olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığını araştırıyor.

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