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Şişli’de 8 katlı binada yangın

20.01.2021 23:33 | Son Güncelleme:
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Şişli’de 8 katlı bir binanın son katında yangın çıktı.

Şişli’de 8 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlar o anları meraklı gözlerle izledi.
Olay, saat 22.45 sularında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan 8 katlı binanın 8’inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürürken çevredeki vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.

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