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Şişli’de 9 katlı binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:25 | Son Güncelleme

Şişli’de 9 katlı binanın 8.

Şişli’de 9 katlı binada korkutan yangın

Şişli’de 9 katlı binanın 8. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın ekiplerin çalışması sonrasında kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Şişli Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokakta bulunan 9 katlı binanın sekizinci katındaki evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye kaynaklarından alınan bilgiye göre, dairede mahsur kalan iki kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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