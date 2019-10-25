Şişli’de 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddia edilen Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarını değiştirmekle suçlanan iki polis yargılandıkları davada 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

