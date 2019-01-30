Şişli'de ağaçlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Şişli'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Harbiye Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi Nikah Dairesi'nin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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