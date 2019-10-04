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Şişli’de akıl almaz kaza :1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Şişli’de sapağı kaçırarak geri geri gelen lüks otomobil karşıdan karşıya geçen genç bir kadına çarptı.

Şişli’de akıl almaz kaza :1 yaralı

Şişli’de sapağı kaçırarak geri geri gelen lüks otomobil karşıdan karşıya geçen genç bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere fırlayarak yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şişli, Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil sürücüsü sapağı kaçırdığını fark ederek geri geri gelmeye başladı. Geri geri gelen otomobil bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayça Kardaş isimli genç bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın yere yığılırken sürücü otomobilini durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazedenin kardeşi olduğunu görünce büyük panik yaşadı
Meydana gelen kaza nedeniyle oluşan kalabalığı görerek olay yerine gelen bir kadın ise kazazedenin kardeşi olduğunu görünce büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazazedenin kardeşi sakinleştirildi. Kazaya sebebiyet veren sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişli’de akıl almaz kaza :1 yaralı

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