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  4. Şişli’de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Şişli’de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 23:37 | Son Güncelleme

Şişli’de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısından düşen erkek şahıs hayatını kaybetti. 20’li yaşlarda ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen şahsın üzerinden başka birine ait kimlik çıktı.

Şişli’de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00’da Şişli’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20’li yaşlarda ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir genç çatıdan aşağı düştü. Gencin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yere düştüğünde ağır yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Şahsın üzerinden başka birine ait kimlik çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Şişli alışveriş merkezi

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