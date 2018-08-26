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Şişli'de ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:39 | Son Güncelleme

Şişli'de ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hasta almaya gittiği belirtilen ambulansla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BJC 75 plakalı otomobil, Darülaceze ile Aslangazi caddelerinin kesişiminde çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle ambulansta bulunan bir sağlık görevlisi yaralandı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

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Şişli trafik kazası

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