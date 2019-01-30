Şişli'de apartmanda doğalgaz paniği

Ozan URAL /İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de bir apartmandaki doğalgaz kokusu paniğe yol açtı. Olay saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi 32 numarada bulunan apartmanda gerçekleşti. Sabaha karşı apartmanda doğal gaz kokusu olduğunu fark eti. Apartman sakinleri kokunun 2. kattan geldiğini anlamasıyla kapıyı çaldı ancak ev sahibi kapıyı açmayınca olayı polis, itfaiye, sağlık ,ve doğalgaz ekiplerine haber verdi.
Ocağın açık kalmasıyla yayıldığı öğrenilen doğalgaz kesilerek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak içeriye girildi.Dairede yaşayan Cevriye Taşkın'ın uyuya kaldığı ve sağlık ekiplerinin kontrol etmesiyle sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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