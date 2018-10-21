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ŞİŞLİ'DE APARTMANIN 6. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

  Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti. Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-olay yeri
-Cesedin görüntüsü
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Vatandaşlar
-Vatandaşlarla röp
-Ambulansın görüntüsü
-Waguaf'ın arkadaşlarının görüntüsü
-Genel ve detaylar

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