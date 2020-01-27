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Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı; lastik kesme anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı; lastik kesme anları kamerada

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin park halindeki araçların lastiklerini kesme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Feriköy Mahallesi'nde park halindeki araçları hedef alan 1 kişi, saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verip yakarken, 11'nin ise lastiklerini bıçakla kesti.
Bunun üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralara görüntülerini inceledi.
İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Ömer A.(46) olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.
Emniyete getirilen Ömer A.'nın, tehdit ve darp suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı; lastik kesme anları kamerada

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