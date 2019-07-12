Şişli'de arkadaşını ziyarete gelen kadın asansör boşluğuna düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, Moğolistan uyruklu bir kadın, arkadaşını ziyaret için geldiği binanın 2'nci katından asansör boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi, Vefa Poyraz Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Chimgee olduğu öğrenilen Moğolistan uyruklu kadın, arkadaşının çalıştığı işyerini ziyaret etmek istedi. İşyerinin bulunduğu 5'inci kata çıkmak isteyen kadın, giriş katında asansörün düğmesine basmadan kapıyı açmak istedi. Kapı açılmayınca birinci ve ikinci katta da aynı şekilde asansörü çağırmadan kapıyı zorlayan kadın, kapının açılması üzerine asansörün katta olduğunu düşünerek binmek istedi. Karanlıkta asansörün katta olmadığını fark etmeyen kadın, 2'nci kattan boşluğa düştü. Ayak bileği dönen ve omzundan yaralanan Moğolistan uyruklu Chimgee, bağırarak yardım istedi. Asansör boşluğundan gelen çığlıkları duyan bina sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

