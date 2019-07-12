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Şişli’de asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 20:45 | Son Güncelleme

Şişli’de Moğolistan uyruklu bir kadın, arkadaşını iş yerinde ziyaret etmek için geldiği binanın asansör boşluğuna düşerek acılar içerisinde bağırarak yardım bekledi.

Şişli’de Moğolistan uyruklu bir kadın, arkadaşını iş yerinde ziyaret etmek için geldiği binanın asansör boşluğuna düşerek acılar içerisinde bağırarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Vefa Poyraz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Chimgee olduğu öğrenilen Moğolistan uyruklu bir kadın, arkadaşını çalıştığı iş yerinde ziyaret etmek istedi. Binanın beşinci katına çıkmak isteyen kadın, karanlıkta fark edemediği asansörün kapısını açmaya çalıştı. Karanlık olduğundan dolayı asansör kapısını açarak asansöre binmeye çalışan kadın 2. kattan boşluğa düştü. Boşluğa düşen kadın burada acı içerisinde bağırarak sesini binadaki vatandaşlara duyurmaya çalıştı. Asansör boşluğundan gelen çığlıkları duyan vatandaşlar, kadının boşluğa düştüğünü görünce durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralı kadın itfaiye yardımıyla çıkartıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör boşluğuna düşen kadını güvenli bir şekilde düştüğü yerden çıkarttı. Sedyeye konulan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ayağından yaralanan kadın daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

“Asansörü fark etmiyor, ayağını atıp düşüyor”
Yaralı kadının sesini duyarak yardımına koşan vatandaşlardan birisi, “Arkadaş misafir geliyor, düğmesine basıp çağırmıyor, kapısını açmaya çalışıyor, daha sonra ikinci kata çıkıyor, zorluyor kapıyı açıyor. Asansör yukarıda çağırsa gelecek. Basıyor aşağıya boşluğa düşüyor. Bilmediği için düğmeye basmayıp, kapıyı açıp boşluğa düşüyor. Asansörü fark etmiyor ayağını atıp düşüyor” diyerek olay anını anlattı.

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