Şişli'de asansör kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir apartmandaki asansör boşluğuna düşen Moğolistan uyruklu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesinde çalışan arkadaşını ziyarete gelen Moğolistan uyruklu kadın, 2. kattan asansör boşluğuna düştü.

Apartmandakiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Apartmandaki bir konfeksiyon atölyesinde çalışan Mustafa Şenol, yaptığı açıklamada, 5. kata çıkmak isteyen kadının 2. katta asansörün kapısını zorlayarak açtığını ve asansör boşluğundan aşağı düştüğünü söyledi.

Düştükten sonra asansörün kapısını anahtarla açtıklarını ve kadının düştüğü yerden çıkarıldığını ifade eden Şenol, kadının ayağından yaralandığını kaydetti.

