HABER

Şişli'de asansör kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:37 | Son Güncelleme

Şişli'de asansör kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir apartmandaki asansör boşluğuna düşen Moğolistan uyruklu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesinde çalışan arkadaşını ziyarete gelen Moğolistan uyruklu kadın, 2. kattan asansör boşluğuna düştü.

Apartmandakiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Apartmandaki bir konfeksiyon atölyesinde çalışan Mustafa Şenol, yaptığı açıklamada, 5. kata çıkmak isteyen kadının 2. katta asansörün kapısını zorlayarak açtığını ve asansör boşluğundan aşağı düştüğünü söyledi.

Düştükten sonra asansörün kapısını anahtarla açtıklarını ve kadının düştüğü yerden çıkarıldığını ifade eden Şenol, kadının ayağından yaralandığını kaydetti.

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
GÜNCELLEME - Çaldığı ürünleri polise satmaya çalışırken yakalandıGÜNCELLEME - Çaldığı ürünleri polise satmaya çalışırken yakalandı
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör Kaza Şişli

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.