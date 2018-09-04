Şişli'de asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Şişli'de önceden belirlenen adresler ile şüpheli görülen araç ve şahıslara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından Kuştepe Mahallesi genelindeki 7 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile yunus ekipleri katıldı. Çalışmalara, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Şüpheli görülen araçlar da durdurularak arandı.

Uygulamada, şüpheli görülen şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

