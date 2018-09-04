Şişli'de asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Şişli'de önceden belirlenen adresler ile şüpheli görülen araç ve şahıslara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından Kuştepe Mahallesi genelindeki 7 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile yunus ekipleri katıldı. Çalışmalara, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Şüpheli görülen araçlar da durdurularak arandı.
Uygulamada, şüpheli görülen şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü
'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi
Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü
Rus devlet televizyonunun Putin'in maceralarını aktaran haftalık belgeseli yayında: Ayılar aptal değil, Putin'i görünce ne yapacaklarını bilirler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum