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ŞİŞLİ'DE "ASILSIZ" İHBAR HAREKETLİLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Şişli'de asılsız cinayet ihbarı polisi hareket geçirdi.

- Aynı yerle ilgili defalarca asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de asılsız cinayet ihbarı polisi hareket geçirdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olayla karşılaşmazken, daha önceden de farklı zamanlarda bu adresten asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı.
Şişli'de saat 11.00 sıralarında 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi Eskişehir Mahallesi, Fenerci Kadri Sokak bulunan apartmanda cinayet işlendiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Ayrıca aynı kişinin bu adrese Şubat ayından bu yana yaklaşık 20 defa cinayet, bıçaklama, hırsızlık ve kavga gibi çeşitli olayların yaşandığını ileri sürerek polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, asılsız ihbarlar nedeniyle geldikleri adresten ayrılırken, asılsız ihbarlarda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan cinayet ihbarı yapılan ihbar edilen evde yaşayanların Şubat ayından bu yana ev adreslerinin yaklaşık 20 defa cinayet, hırsızlık ve benzeri gibi çeşitli suçların işlediği iddiasıyla polise ihbar edildiğini ve polise ve savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

Görüntü dökümü
-Polis ve sağlık ekiplerinin siren çalarak gelmesi
-Polis ve sağlık ekipleri
-Bir mahalle sakini ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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