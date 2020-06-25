Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTILAR

Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfie çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı. Bir süre daha trafikte seyreden konvoy daha sonra gözden kayboldu. (DHA)

