Şişli’de AVM ofisinde bıçaklı dehşet: 3 yaralı

Ünlü bir alışveriş sitesinden satın aldığı dizüstü bilgisayarının bozuk çıktığını iddia eden alkollü şahıs, firmanın Mecidiyeköy’deki ofisine gelerek bıçakla dehşet saçtı. Önce kendisini ardından da 2 güvenlik görevlisini hafif şekilde yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Kıvanç Ö., ünlü bir alışveriş sitesinden dizüstü bilgisayar satın aldı. Bir süre sonra kendisine ulaşan bilgisayarın bozuk çıkması üzerine Ö., soluğu firmanın AVM’deki ofisinde aldı. Ofise giriş yapan şahıs, güvenlik görevlilerine firma müdürüyle görüşmek istediğini söyledi. Ancak şahsın alkollü olması nedeniyle görevliler Murat Ö. ve Yener G. görüşmeye izin vermedi. Bunun üzerine şahıs bıçak çekerek kendini hafif şekilde yaralayarak, görevlileri de yaralamakla tehdit etti. Daha sonra da koşarak asansöre binmeye çalıştı. Ancak şahsın arkasından koşan görevliler, onun asansöre binmesini engellediği esnada bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından diğer güvenlik görevlilerinin devreye girmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi.

Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 görevliyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırgan Kıvanç Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

