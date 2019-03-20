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ŞİŞLİ'DE AYNI İŞ YERİNDE İKİNCİ YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 06:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Şişli'de atık malzemelerin toplandığı iş yerinde 5 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Şişli'de atık malzemelerin toplandığı iş yerinde 5 saat arayla ikinci kez yangın çıktı. İlk olarak akşam saat 23:30'da çıkan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Saat 05:00 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez alevler yükseldi.

İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta akşam saat 23:30 sıralarında atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Aynı iş yerinden sabah saat 05:00 sıralarında yine alevler yükseldi.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin giriş kapısını kırarak içeri girdiğinde alevlerle karşı karşıya kaldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye araçlarının gelişi
-İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırması
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Binadan çıkan dumanlar
-Alev alev yanan atık malzemeler
-İtfaiye araçları
-Genel ve detay görüntüler

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