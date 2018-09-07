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Şişli'de banka soygunu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir bankanın şubesine gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı.

Şişli'de banka soygunu (1)

Hakan KAYA - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir bankanın şubesine gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de banka soygunu (1)Şişli'de banka soygunu (1)

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