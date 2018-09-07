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Şişli'de banka soygunu: 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

  ŞİŞLİ  Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı.

Hasan YILDIRIM- Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalamak polis ekipleri çalışma başlattı.

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