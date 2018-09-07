HABER

ŞİŞLİ'DE BANKA SOYGUNU : ZANLILARIN KAÇIŞI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Hakan KAYA/Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı.

Hakan KAYA/Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalaka için polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlıların motosikletle

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.