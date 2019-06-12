Şişli’de banka takipli gasp

Şişli’de seyir halindeki otomobili durduran silahlı 2 kişi, 350 bin TL’yi gasp ederek kaçtı. Şahısların açtıkları ateş sonucunda çevrede yaşanan panik nedeniyle iki aracın karıştığı trafik kazası da meydana geldi.

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş’ta bulunan bir banka şubesinden gayrimenkul almak için para çeken 2 kişi araçlarına binerek yola çıktı. Takip edildiklerinden haberi olmayan vatandaşlar Bomonti Tüneli’nden çıkarak Piyalepaşa Bulvarı’na bağlandıkları esnada, yüzleri maskeli ve silahlı oldukları öğrenilen 2 şahıs motosikletle otomobilin önünü keserek otomobile silah doğrulttu. Şüpheli şahıslar, otomobil içerisinde bulunan vatandaşları korkutmak amacıyla silahlarını ateşledi. Yaşanan panik sırasında şüphelilerden biri otomobil içerisinde 350 bin liranın olduğu çantayı alarak motosiklete atlayıp kaçmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Eşkaller tespit edilerek şüphelilerin peşine düşüldü

Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı. Gasp edilen vatandaşlardan bilgi alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.