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Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ  Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı.
Kaza Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halindeki Kadir Sayın'ın kullandığı 34 JN 5993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru yola fırladı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken otomobil sürücüsü Kadir Sayın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza anında büyük bir ses duyduğunu anlatan Uğur Haytaoğlu, "Ben TIR şoförüyüm. Karşıdan büyük bir ses geldi. Araç bariyerlere vurdu araç bir tarafa motoru diğer tarafa savruldu. İki kişi hafif yaralandı. Herhangi ciddi durumları yok yaralıların" dedi.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladıŞişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladıŞişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladıŞişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı

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