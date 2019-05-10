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ŞİŞLİ'DE BAŞI ASANSÖRE SIKIŞAN İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Şişli'de tadilat yapılan bir binanın asansörüne başı sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de tadilat yapılan bir binanın asansörüne başı sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Rumeli Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binada yapılan tadilat sırasında işçilerden biri bilinmeyen bir nedenle binanın asansörüne sıkıştı. Başı asansöre sıkışan işçi bağırarak diğer çalışanlardan yardım istedi. Arkadaşlarının yanına koşup yardım etmeye çalışan işçilerin kurtarma çabaları sonuç vermedi. Çalışanların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu başı asansöre sıkışan işçiyi kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa taşınarak hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerindeki sağlık ekipleri
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detay görüntüler

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