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Şişli'de başı asansöre sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de tadilat yapılan bir binanın asansörüne başı sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de tadilat yapılan bir binanın asansörüne başı sıkışan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Rumeli Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binada yapılan tadilat sırasında işçilerden biri bilinmeyen bir nedenle binanın asansörüne sıkıştı. Başı asansöre sıkışan işçi bağırarak diğer çalışanlardan yardım istedi. Arkadaşlarının yanına koşup yardım etmeye çalışan işçilerin kurtarma çabaları sonuç vermedi. Çalışanların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu başı asansöre sıkışan işçiyi kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa taşınarak hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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