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Şişli'de bayram öncesi huzur denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' adlı denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de bayram öncesi huzur denetimi

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' adlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Polis helikopteri de havada destek verdi. Denetimlerde, şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken araçlarda aramalar yapıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında 'Şişli Bayram Temizliği' adlı asayiş denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve narkotik köpeği 'Dark' da destek verdi.
Osmanbey Metro çıkışında şüpheli görülen kişiler üzerinde aramalar yapılıp GBT sorgulamasından geçirildi. Bazı kişilerin çantalarını polis köpeği 'Dark' da aradı.
Dolapdere Caddesi trafik ışıklarında ise, şüpheli görülen araçlar durdurulup içlerinde aramalar yapıldı. Üst aramaları yapılan sürücüler ve yolcuları GBT taramasından geçirildi. Daha önceden belirlenen mekanlarda da denetim yapıldığı öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında başlayan denetimlerin 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de bayram öncesi huzur denetimiŞişli'de bayram öncesi huzur denetimiŞişli'de bayram öncesi huzur denetimiŞişli'de bayram öncesi huzur denetimi

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