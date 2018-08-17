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Şişli'de bayram öncesi huzur denetimi helikopter kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' denetimi gerçekleştirdi.

Şişli'de bayram öncesi huzur denetimi helikopter kamerasında

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere Polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimlerde birçok kişi ve iş yeri hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında 'Şişli Bayram Temizliği' adlı asayiş denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve narkotik köpeği 'Dark' da destek verdi.
Osmanbey Metro çıkışında şüpheli görülen kişiler üzerinde aramalar yapılıp GBT sorgulamasından geçirildi. Bazı kişilerin çantalarını polis köpeği 'Dark' da aradı.
Dolapdere Caddesi trafik ışıklarında ise, şüpheli görülen araçlar durdurulup içlerinde aramalar yapıldı. Üst aramaları yapılan sürücüler ve yolcuları GBT taramasından geçirildi. Daha önceden belirlenen mekanlarda da denetim yapıldığı öğrenildi.

DENETİM POLİS HELİKOPTERİ KAMERASINDA
100 polis ile gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde; bine yakın kişi GBT sorgulamasından geçirildi. Yoklama kaçağı 10 kişi, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi emniyete götürüldü. Mekanlara yapılan baskınlarda 4 kişiye kumar oynamaktan işlem yapıldı, bir ruhsatsız silaha el konuldu. Denetimlerde, 200'e yakın araç sorgulandı.
Denetimlere havadan destek veren polis helikopteri, uygulama noktalarını kameraya kaydetti. Görüntülerde, ekiplerin araçları durdurarak denetimler yapması görülüyor.
(FOTOĞRAF)

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