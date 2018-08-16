İSTANBUL (AA) - Şişli'de "Bayram Temizliği" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Dolapdere, Kurtuluş, Elmadağ ve Osmanbey bölgelerindeki çok sayıda noktada gerçekleştirilen uygulamaya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden de olmak üzere yaklaşık 100 polis katıldı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama kapsamında, sokaklarda denetimler yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği ile özel eğitimli K9 köpeklerinin kullanıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı.

Ayrıca şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da gerçekleştirildi.

