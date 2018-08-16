İSTANBUL (AA) - Şişli'de "Bayram Temizliği" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Dolapdere, Kurtuluş, Elmadağ ve Osmanbey bölgelerindeki çok sayıda noktada gerçekleştirilen uygulamaya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden de olmak üzere yaklaşık 100 polis katıldı.
Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama kapsamında, sokaklarda denetimler yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği ile özel eğitimli K9 köpeklerinin kullanıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı.
Ayrıca şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da gerçekleştirildi.
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Mısır mumyalarının formülü bulundu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum