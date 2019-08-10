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Şişli’de bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Şişli’de mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphe üzerine durduğu şahısın üzerinden extacy hap çıktı.

Şişli’de mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphe üzerine durduğu şahısın üzerinden extacy hap çıktı. Şahsın uyuşturucu hapı temin ettiği 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı “gece kartalları” olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri 4 Ağustos günü saat 05.20 sıralarında İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu Berdi S.(27) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 1 adet extacy hap,ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği Ramazan K.( 28),Gökhan Y.(34) isimli şahıslar aynı gün içerisinde yakalandı. Şahısların üst aramasında ise, 23, 88 gram metamfetamin maddesi,4,24 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap,1 adet hassas terazi,3 adet cep telefonu,3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bin 390 TL ve 5 dolar para ele geçirildi.
Şahsılar 4 Ağustos günü adli makamlara sevk edildi. Berdi S isimli şahıs serbest bırakılırken, Razaman K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gökhan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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