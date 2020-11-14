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  4. Şişli’de bir binanın 5’inci katında korkutan yangın: 1 ağır yaralı

Şişli’de bir binanın 5’inci katında korkutan yangın: 1 ağır yaralı

14.11.2020 04:22 | Son Güncelleme:
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Şişli’de gece saatlerinde bir binanın 5’inci katında yangın çıktı.

Şişli’de gece saatlerinde bir binanın 5’inci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülen yangında evde tek başına yaşayan bir kişi küle dönen daireden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, gece saat 02:00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligill Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın 5’inci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangınının kısa sürede büyümesiyle korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Mahalleli yangın için seferber oldu
Binanın bulunduğu sokaktaki araçların düzensiz park etmesi nedeniyle itfaiye araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Mahalle sakinleri itfaiyeye engel olan araçları el birliğiyle iterek yolu açtı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonrası küle dönen ev kontrol edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolü sonrası evde tek başına yaşadığı öğrenilen İsmail Ö.’nün yangında mahsur kalarak evde baygın şekilde kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa bindirilen yaralı tedavisi yapılmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı
Yangın nedeniyle küle dönen evde soğutma çalışmalarının yapılmasının ardın polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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