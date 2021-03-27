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Şişli’de bir evden cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı

27.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı.

Şişli’de bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli’de 24 Mart günü bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan güvenlik kameraları incelemesinde tespit edilen D.B. ile V.B. isimli şüpheliler, 25 Mart günü Üsküdar’da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler 26 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin apartmana girişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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