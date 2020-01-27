Şişli’de bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı

Şişli’de, 9 aracın ön ve arka lastikleri kesilirken, park halindeki 2 otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

Olay, saat 05.30 sularında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 9 aracın lastiği kesildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, vatandaşın haber vermesi üzerine polis sevk edildi. İncelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildi 2 araç kundaklandı

Bugün sabah saatlerinde yine aynı sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokakta park halindeki 9 aracın ön ve arka lastikleri kesildi. Ardından şahıs, park halindeki 2 aracı ve sokakta bulunan Feriköy Spor Kulübünün bilet gişesinin kulübesini ateşe verdi. Şüpheli şahıs hızla olay yerinden hızla kaçarken, otomobiller alev içinde kalarak yandı.