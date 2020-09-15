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Şişli’de bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki araçtan aşağı atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Şişli’de dün akşam saatlerinde bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki araçtan aşağı atıldı.

Şişli’de dün akşam saatlerinde bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki araçtan aşağı atıldı. Şans eseri kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın Kasımpaşa istikametine giden bir otomobilden akan trafikte bir anda aşağı atıldı. Talihsiz kadın arkadan gelen araçların durumu fark etmesi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu. Kadını araçtan atan kimliği belirsiz şahıslar ise olay yerinden kaçtı.
Hafif şekilde yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şanssız kadın, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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