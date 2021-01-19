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  4. Şişli’de bir kişinin başına buz sarkıtı düştüğü an kamerada

Şişli’de bir kişinin başına buz sarkıtı düştüğü an kamerada

19.01.2021 22:57 | Son Güncelleme:
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Şişli’de kaldırımda yürüyen bir kişinin başına bir binadan buz sarkıtının düşerek yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi’nde üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, işçilik yaptığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov’nın (51) başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü.

Şişli’de kaldırımda yürüyen bir kişinin başına bir binadan buz sarkıtının düşerek yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi’nde üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, işçilik yaptığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov’nın (51) başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü. Akıl almaz olay sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov, yere yığılmıştı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov’u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. İşçinin yaralandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kaldırımda birçok kişi yürürken kar ve buz kütlelerinin düştüğü, Allayarov’un kütlenin başına isabet etmesiyle yere yığıldığı görülüyor.

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