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Şişli’de bir kişiyi gözaltına alan polis ekiplerine balkondan ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:26 | Son Güncelleme

Şişli’de polis ekipleri silahlı bir kişiyi aldıkları sırada şahsın husumetlisi tarafından polis ve şahsa balkondan silahlı saldırı düzenlendi.

Şişli’de polis ekipleri silahlı bir kişiyi aldıkları sırada şahsın husumetlisi tarafından polis ve şahsa balkondan silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken şahıslar gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde Yayla mahallesi Ateşböceği Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye sırasında sokakta silah sesleri geldiğini duyunca sokağa yöneldi. Sokak üzerinde tartışan ve birbirine ateş eden 2 kişiye denk gelerek, silahlı kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada balkonda bulunan Mert Ç. husumetlisini gözaltına alan polislere ve şahsa yönelik silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateşte ekip aracına kurşun isabet ederken ekiplerden yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak çevresi ekipler tarafından kapatılarak özel harekat polisi tarafından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Balkondan ateş açan ve kaçan Mert Ç. birkaç sokak ötede kaçmaya çalışırken yakalandı. Yaşanan olayda 2 kişi gözaltına alındı.

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