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Şişli’de bir restoranda bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Şişli’de bir restoranda, çalışanlar arasında kavga çıktı, 3 kişi bıçaklandı.

Şişli’de bir restoranda, çalışanlar arasında kavga çıktı, 3 kişi bıçaklandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklayan şahıslar karakola götürüldü.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir restoranda Türk ve yabancı uyruklu çalışanlardan oluşan iki ayrı grup arasında tartışma meydana geldi. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve iki grup birbirine girdi. Taraflar mutfakta bulunan bıçakları alarak birbirlerine saldırmaya başladı. O esnada yabancı uyruklu çalışanlardan oluşan gruptaki 3 kişi yaralandı. Restoranın içinde başlayan kavga sokağa taşınca vatandaşlar durumu polisi bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis kavgayı ayırırken, yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirlenirken diğer 2 kişi kavgayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis, 3 kişiyi bıçakla yaralayan şahısları karakola götürdü.

“Yaralananların kimliği bile yoktu”
Olayın yaşandığı esnada orada bulunan Erol Türkmen isimli bir vatandaş, “Lokantada bir dövüş olmuş. Çöp atmaya gitmişler, sanırım çöp birinin üzerine dökülmüş. Daha sonra dövüşüp bıçaklamışlar. Birinin durumu ağırdı, çünkü sırtından bıçaklanmıştı, ambulansa koyup götürdüler. Yaralayanları polis karakola götürdü. Yaralananların kimlikleri bile yoktu, onları da hastaneye götürdüler” dedi.

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