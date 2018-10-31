Şişli'de cami yangını

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi'nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yan ve karşı binaların camları çatladı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

YANGINI 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ÇOCUK HABER VERDİ

İtfaiye ekiplerini arayıp yangın ihbarında bulunan Taner Koral, "Biz evde otururken 1 buçuk yaşındaki oğlum Toprak'ın dışarıdaki dumanı görüp "Duman" diye bağırmasıyla dışarıya çıktık ve camimizin yandığını gördük. Hemen itfaiyeyi arayıp haber verdik. Yangın çatı yapımında çıktı. Yangın çıkınca çalışan işçiler tüpleri alıp aşağıya kaçmak zorunda kaldılar" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)



