Şişli’de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Yetkililerin uyarılarının ardından bina sakinlerinin evlerinden valizleriyle çıkmaya başladığı görüldü.

\u015ei\u015fli\u2019de, \u00e7at\u0131 kat\u0131nda \u00e7\u00f6kme meydana gelen binan\u0131n tedbiren bo\u015falt\u0131lmas\u0131na karar verildi. Yetkililerin uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bina sakinlerinin evlerinden valizleriyle \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.PARTNER'Ka\u00e7 sene oldu\u011funu bilmiyorum...' O \u00fcnl\u00fcy\u00fc tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?Kav\u015fakta 2 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 3 yaral\u0131Hatay\u2019da sis kazas\u0131: 4 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum