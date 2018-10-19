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Şişli'de çökme tehlikesi: 4 bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 04:05 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine, çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina tahliye edildi.

Şişli'de çökme tehlikesi: 4 bina tahliye edildi

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine, çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina tahliye edildi. Olay sırasında büyük bir ses duyduklarını belirten bina sakinleri panik yaşadı.
Olay, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkalda dükkânında gece yarısı meydana geldi. Bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine büyük bir ses duyuldu. Ses duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri tedbir amaçlı olarak zemin katında çatlak oluşan binayı ve çevredeki 3 binayı tahliye etti.
Öte yandan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden de uzman ekipler gelerek binada incelemelerde bulundu. Ekipler, apartman sakinlerine geceyi binada geçirmelerinin riskli olduğunu söyledi. İBB ekipleri, sabah saatlerinde çatlağın meydana geldiği binayla ilgili çalışmalara devam edecek.
ÜRKÜTÜCÜ BİR SES GELDİ, KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK
Olayın olduğu bakkalda oturan Metin Çelik isimli bir vatandaş, "Olay gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Bakkalı kapatma sırasında arkalardan kolonlardan ses geldi. Arkamızı dönüp baktığımızda, demirlerin yamulduğunu gördük. Kolonların kırıldığını gördük. Hemen ilgili birime aktardık. Zabıtları ve itfaiye ekiplerini aradık. Daha sonra ilgili arkadaşlar gelerek şerit çekerek binayı boşalttılar. Ürkütücü bir ses geldi, kolonlar çatladı. Bir an panikle dışarı çıktık, bakkalı boşalttık. Toplam da on sekiz daire boşaltıldı. Şu anda olayla ilgili denetimler yapılıyor. Bekliyoruz şu anda" dedi.
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Şişli'de çökme tehlikesi: 4 bina tahliye edildiŞişli'de çökme tehlikesi: 4 bina tahliye edildiŞişli'de çökme tehlikesi: 4 bina tahliye edildi

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