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Şişli'de dehşet anları... Çarptığı motosikletliye bıçak çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti.

Şişli'de dehşet anları... Çarptığı motosikletliye bıçak çekti

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Şişli'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti:

"Seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmanın büyürken, taksi şoförü elindeki bıçakla, motosikletlinin üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir anda bağırmaya başlayan motosiklet sürücüsü de "Öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" dedi. Motosiklet sürücüsü vatandaşların arasından bir anda çıkıp taksinin kapısını açarken, yine vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirdi. Taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

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