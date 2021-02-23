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Şişli’de dev asayiş uygulaması

23.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Şişli’de polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Şişli’de polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Kuştepe çevresinde araçları tek tek durdurarak arayan ekipler, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve motorize yunus ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Kuştepe Mahallesi’nde yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan’ın da katıldığı denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri vatandaşları durdurarak GBT kontrolü yaptı. Emniyet Müdürü Kayhan, vatandaşlara ve esnafa korona virüs uyarılarında da bulundu.

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