Şişli'de döviz bürosu soygunu (1) Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. içlerinden 2'si döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi. Soyguncuların kaçış anı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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