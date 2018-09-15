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Şişli'de döviz bürosu soygunu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.

Şişli'de döviz bürosu soygunu (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. içlerinden 2'si döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi. Soyguncuların kaçış anı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendiek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendi
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