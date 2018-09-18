HABER

 - ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYAN 2 KİŞİ GEMLİK'TE BÖYLE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu ikisi Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

Haber-Kamera Kemal ALEMDAĞ, GEMLİK (Bursa), (DHA)
İstanbul'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu ikisi Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. İki soyguncunun polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.
Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi Riyali, 1700 Katar Riyali, 500 Danimarka Kronu, 50 bin Irak Dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların görüntüleri
-Soygundan görüntüler

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldıİznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırıİsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de termik santralde patlama!

Çanakkale'de termik santralde patlama!

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.